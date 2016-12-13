15:03 | ФУТБОЛ — Испания

"Вильярреал" может расстаться с Черышевым

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"Вильярреал" может расстаться с российским полузащитником Денисом Черышевым, который не попадает в основной состав, сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, Черышевым уже интересуется "Депортиво".

Российский футболист получил травму 2 декабря. В текущем сезоне ла лиги Черышев провел в составе "Вильярреала" 8 матчей, но не отметился результативными действиями. 

Права на Черышева с 2009 по 2016 год принадлежали мадридскому "Реалу", однако за основной состав "сливочных" он провел всего две встречи. Россиянин играл на правах аренды в "Вильярреале", "Севилье" и "Валенсии". При этом футболист является победителем Лиги чемпионов в составе "Реала" и Лиги Европы с "Севильей". 16 июня 2016 года легионер подписал с "Вильярреалом" пятилетний контракт. 

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Материалы сюжета: Черышев и "Реал": уйти нельзя остаться
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КОММЕНТАРИИ (11)
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Критик

А в Спартаке приживется )))

15:50

vasiunchik

РФПЛ надвигалась медленно, но неотвратимо...

15:48

dizi

с Шуриком пить,с Павликом пить... ну хоть Испанию узнал.

15:47

knyaz boltconskiy

Ибо в его возрасте надо своей головой было думать ,а не папиной,и не сидеть на лавке в Реале.В итоге какая-то мутная карьера.

15:38

shpasic

сразу в Мордовию, а то скоро оттуда Черышева-старшего тоже попрут.

15:35

EVIL915

Солёный-----oleg.bob ... ничем не хуже и не лучше остальных российских футболистов... без исключения.../// Речь идёт о том, что футболист не прогрессирует

15:26

blue-white!

так и до Осасуны можно докатиться...))

15:26

streletc1783

oleg.bob Чушь не неси.Когда Черышев играл то был лидером в той же Валенсии.Жаль что хрустальный.

15:25

EVIL915

Реал, Вильярреал, Валенсия, Депортиво, а там и Мордовия папкина не далеко...

15:23

Солёный

oleg.bob ... ничем не хуже и не лучше остальных российских футболистов... без исключения...

15:19

oleg.bob

И правильно. Совершенно бестолковый футболист!

15:12

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Материалы других СМИ