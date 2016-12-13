"Вильярреал" может расстаться с Черышевым

"Вильярреал" может расстаться с российским полузащитником Денисом Черышевым, который не попадает в основной состав, сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, Черышевым уже интересуется "Депортиво".

Российский футболист получил травму 2 декабря. В текущем сезоне ла лиги Черышев провел в составе "Вильярреала" 8 матчей, но не отметился результативными действиями.

Права на Черышева с 2009 по 2016 год принадлежали мадридскому "Реалу", однако за основной состав "сливочных" он провел всего две встречи. Россиянин играл на правах аренды в "Вильярреале", "Севилье" и "Валенсии". При этом футболист является победителем Лиги чемпионов в составе "Реала" и Лиги Европы с "Севильей". 16 июня 2016 года легионер подписал с "Вильярреалом" пятилетний контракт.