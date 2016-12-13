"Вильярреал" может расстаться с Черышевым

"Вильярреал" может расстаться с российским полузащитником Денисом Черышевым, который не попадает в основной состав, сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, Черышевым уже интересуется "Депортиво".
Российский футболист получил травму 2 декабря. В текущем сезоне ла лиги Черышев провел в составе "Вильярреала" 8 матчей, но не отметился результативными действиями.
Права на Черышева с 2009 по 2016 год принадлежали мадридскому "Реалу", однако за основной состав "сливочных" он провел всего две встречи. Россиянин играл на правах аренды в "Вильярреале", "Севилье" и "Валенсии". При этом футболист является победителем Лиги чемпионов в составе "Реала" и Лиги Европы с "Севильей". 16 июня 2016 года легионер подписал с "Вильярреалом" пятилетний контракт.
Критик
А в Спартаке приживется )))
15:50
vasiunchik
РФПЛ надвигалась медленно, но неотвратимо...
15:48
dizi
с Шуриком пить,с Павликом пить... ну хоть Испанию узнал.
15:47
knyaz boltconskiy
Ибо в его возрасте надо своей головой было думать ,а не папиной,и не сидеть на лавке в Реале.В итоге какая-то мутная карьера.
15:38
shpasic
сразу в Мордовию, а то скоро оттуда Черышева-старшего тоже попрут.
15:35
EVIL915
Солёный-----oleg.bob ... ничем не хуже и не лучше остальных российских футболистов... без исключения.../// Речь идёт о том, что футболист не прогрессирует
15:26
blue-white!
так и до Осасуны можно докатиться...))
15:26
streletc1783
oleg.bob Чушь не неси.Когда Черышев играл то был лидером в той же Валенсии.Жаль что хрустальный.
15:25
EVIL915
Реал, Вильярреал, Валенсия, Депортиво, а там и Мордовия папкина не далеко...
15:23
Солёный
oleg.bob ... ничем не хуже и не лучше остальных российских футболистов... без исключения...
15:19
oleg.bob
И правильно. Совершенно бестолковый футболист!
15:12