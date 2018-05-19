"Вильярреал" может приобрести защитника "Депортиво" Сиднея

Защитник "Депортиво" Сидней может перейти в "Вильярреал", сообщают испанские СМИ.

Как информирует Mundo Deportivo, футболист не хочет оставаться в "Депортиво", так как команда вылетела из ла лиги. "Депор" хочет получить за игрока 10 миллионов евро, "Вильярреал" попытается договориться о скидке.

28-летний бразилец провел 21 матч в чемпионате Испании в нынешнем сезоне и забил один мяч при одной голевой передаче.