"Вильярреал" и "Малага" победителя не выявили, Черышев остался в запасе

"Вильярреал" на своем поле сыграл вничью с "Малагой" в матче 22-го тура чемпионата Испании. Примечателен тот факт, что с 71-й минут хозяева играли вдесятером, так как красную карточку получил Роберто Сориано. Российский полузащитник "желтой субмарины" Денис Черышев на поле не вышел, хотя в заявке на игру был.

На данный момент "Вильярреал" идет на 6-м месте в турнирной таблице, а "Малага" - на 14-м.

Чемпионат Испании

Ла лига

22-й тур

"Вильярреал" - "Малага" - 1:1 (0:1)

Голы: Шарлес, 14 (0:1). Б. Сориано, 62 - с пенальти (1:1).

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Хосе Анхель, Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Б. Сориано, Р. Сориано, Хонатан дос Сантос, Тригерос (Р. Эрнандес, 82), Адриан (Бакамбу, 69), Сансоне (Самуэль Кастильехо, 77).

"Малага": Камени, Демикелис, Торрес Гомес, Росалес, Л. Эрнандес, Кастро (Онтиверос, 82), Камачо, Хосе Родригес (Дуда, 74), Пабло Форнальс, Кеко (Хони, 62), Шарлес.

Предупреждения: Камачо, 55. Шарлес, 55. Кеко, 58. Демикелис, 61. Дуда, 81.

Удаление: Р.Сориано, 71.

Судья: Виканди Гарридо.

12 февраля. Вильярреал. Стадион "Эль Мадригал".