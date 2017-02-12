"Вильярреал" и "Малага" победителя не выявили, Черышев остался в запасе

"Вильярреал" на своем поле сыграл вничью с "Малагой" в матче 22-го тура чемпионата Испании. Примечателен тот факт, что с 71-й минут хозяева играли вдесятером, так как красную карточку получил Роберто Сориано. Российский полузащитник "желтой субмарины" Денис Черышев на поле не вышел, хотя в заявке на игру был.
На данный момент "Вильярреал" идет на 6-м месте в турнирной таблице, а "Малага" - на 14-м.
Чемпионат Испании
Ла лига
22-й тур
"Вильярреал" - "Малага" - 1:1 (0:1)
Голы: Шарлес, 14 (0:1). Б. Сориано, 62 - с пенальти (1:1).
"Вильярреал": Серхио Асенхо, Хосе Анхель, Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Б. Сориано, Р. Сориано, Хонатан дос Сантос, Тригерос (Р. Эрнандес, 82), Адриан (Бакамбу, 69), Сансоне (Самуэль Кастильехо, 77).
"Малага": Камени, Демикелис, Торрес Гомес, Росалес, Л. Эрнандес, Кастро (Онтиверос, 82), Камачо, Хосе Родригес (Дуда, 74), Пабло Форнальс, Кеко (Хони, 62), Шарлес.
Предупреждения: Камачо, 55. Шарлес, 55. Кеко, 58. Демикелис, 61. Дуда, 81.
Удаление: Р.Сориано, 71.
Судья: Виканди Гарридо.
12 февраля. Вильярреал. Стадион "Эль Мадригал".