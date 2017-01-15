"Вильярреал" и "Депортиво" голов не забили

"Депортиво" сыграл вничью с "Вильярреалом" в домашнем матче 18-го тура чемпионата Испании со счетом 0:0. Хозяева набрали 18 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице. Гости располагаются на пятой строчке с 31 баллом.

Напомним, российский нападающий "Вильярреала" Денис Черышев продолжает восстанавливаться после травмы.

Чемпионат Испании

Лига 1

18-й тур

"Депортиво" – "Вильярреал" – 0:0

"Депортиво": Тытонь, Фернандо Наварро, Лауре, Сидней, Алехандро Аррибас, Луизинью, Борхес, Эмре Чолак, Гильерме, Андоне (Хоселу, 83), Морено (Валье, 76).

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Хосе Анхель, Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Сориано, Хонатан дос Сантос, Тригерос, Самуэль Кастильехо, Пату (Н`Диай, 86), Борре (Гонсалес, 68).

Предупреждение: Тригерос, 79.

Судья: Окон Арраис.

Ла-Корунья. Стадион "Riazor".