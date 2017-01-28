"Вильярреал" дома победил "Гранаду"

"Вильярреал" в домашнем матче 20-го тура чемпионата Испании обыграл "Гранаду" - 2:0. Забитыми мячами отметились Бруно Сориано и Альваро Гонсалес. "Вильярреал" по-прежнему занимает шестое место в турнирной таблице, "Гранада" все так же располагается на последней 20-й строчке.

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20-й тур

"Вильярреал" - "Гранада" - 2:0 (1:0)

Голы: Б.Сориано, 42 (1:0). Альваро Гонсалес, 73 (2:0).

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Бонера, Хосе Анхель, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Б.Сориано, Р.Сориано (Адриан, 63), Хонатан дос Сантос, Тригерос, Самуэль Кастильехо (Суарес, 80), Сансоне (Эрнандес, 87).

"Гранада": Очоа, Сонье (Кравец, 74), Фулькье, Сильва, Ингасон, Хонгла, Сампер, Рамос, Куэнка, Понсе (Бога, 60), Малле (Ацили, 81).

Предупреждения: Альваро Гонсалес, 37. Р.Сориано, 38. Сампер, 48. Сильва, 75. Хосе Анхель, 88.

Судья: Альварес Искиэрдо.

28 января. Вильярреал. El Madrigal.