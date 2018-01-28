"Вильярреал" Черышева одолел "Реал Сосьедад"

"Вильярреал" на своем поле переиграл "Реал Сосьедад" в матче 21-го тура чемпионата Испании (4:2). Это третья подряд победа "желтой субмарины".

Российский полузащитник хозяев Денис Черышев появился на поле на 65-й минуте, заменив Карлоса Бакку.

Чемпионат Испании

Примера

21-й тур

"Вильярреал" - "Реал Сосьедад" - 4:2 (4:1)

Голы: Виктор Руис, 5 (1:0). Пабло Форнальс, 17 (2:0). Бакка, 20 (3:0). Льоренте, 24 (3:1). Самуэль Кастильехо, 34 (4:1). Виллиан Жозе, 58 (4:2).

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Бонера, Хауме, Марио Гаспар, Виктор Руис, Тригерос, Пабло Форнальс, Эрнандес, Бакка (Черышев, 65), Самуэль Кастильехо (Мартинес, 90+1), Энес Унал (Сориано, 84).

"Реал Сосьедад": Тоньо, Навас, Иньиго Мартинес, Льоренте, Одриосола, Прието (Агиррече, 85), Ильярраменди, Янузай (Каналес, 63), Субельдия (Гуриди, 79), Виллиан Жозе, Оярсабаль.

Предупреждения: Навас, 75. Хауме, 82.

Судья: Дель Серро Гранде.

27 января. Вильярреал. Стадион "Эстадио де ла Серамика".