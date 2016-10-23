"Вильярреал" без Черышева вырвал победу у "Лас-Пальмаса"

В матче 9-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" на своем поле одолел "Лас-Пальмас" – 2:1. Кевин-Принс Боатенг вывел гостей вперед в первом тайме. Но после перерыва Никола Сансоне с пенальти сравнял счет, а на второй добавленной минуте Седрик Бакамбу принес им победу.

Российский полузащитник "желтой подводной лодки" Денис Черышев пропускал эту встречу из-за проблем со здоровьем. Его команда по-прежнему не знает горечи поражений в чемпионате и занимает третье место в турнирной таблице. "Лас-Пальмас" идет девятым.

В другом поединке "Малага" дома разгромила "Леганес" – 4:0. "Анчоусы" поднялись на десятую строчку, а новички ла лиги расположились на 14-й позиции.

Чемпионат Испании

Ла Лига

"Вильярреал" – "Лас-Пальмас" – 2:1 (0:1)

Голы: Боатенг, 31 (0:1). Сансоне, 64 - с пенальти (1:1). Бакамбу, 90 (2:1).

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Хауме, Марио Гаспар, Виктор Руис, Музаккьо, Б.Сориано, Р.Сориано, Хонатан дос Сантос (Самуэль Кастильехо, 69), Тригерос (Эрнандес, 90+1), Бакамбу, Сансоне (Борре, 80).

"Лас-Пальмас": Лисоайн, Мишел (Лемос, 64), Бигас, Гарсия, Дани Кастельяно, Боатенг (Тиронне, 80), Вьера, Гомес, Меса (Монторо, 90+1), Араухо, Тана.

Предупреждения: Бакамбу, 49. Р.Сориано, 56. Меса, 63. Боатенг, 79. Тиронне, 87.

Судья: Хайме Латре.

23 октября. Вильярреал. Стадион "Эль Мадригал".

"Малага" – "Леганес" – 4:0 (2:0)

Голы: Хони, 40 - с пенальти (1:0). Кастро, 42 (2:0). Рамирес, 57 (3:0). Камачо, 90+2 (4:0).

"Малага": Камени, Росалес, Коне, Вильянуэва, Кузманович (Дуда, 54), Кастро, Камачо, Хуан Карлос (Рикка, 77), Хони (Сантос, 79), Пабло Форнальс, Рамирес.

"Леганес": Серантес, Меджани, Мантовани (Инсуа Бланко, 65), Диас, Рико, Рубен Перес, Омар (Лопес, 68), Тимор (Ибаньес, 72), Габриэл, Шимановски, Лусиану.

Предупреждения: Мантовани, 15. Рико, 69. Лопес, 90+2. Дуда, 90+2.

Судья: Трухильо Суарес.

23 октября. Малага. Стадион "Росаледа".