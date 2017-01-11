"Вильярреал" без Черышева вылетел из Кубка Испании

"Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Вильярреалом" в матче 1/8 финала Кубка Испании - 1:1. Благодаря победе в первой встрече (3:1), сансебастьянцы пробились в четвертьфинал. Российский хавбек "Вильярреала" Денис Черышев продолжает восстанавливаться после травмы.

В другой встрече "Алавес" также сыграл с "Депортиво" вничью и прошел дальше за счет большего количества голов на выезде. Еще в одном поединке "Алькоркон" вырвал победу у "Кордовы".

Кубок Испании

1/8 финала

Ответные матчи

"Вильярреал" - "Реал Сосьедад" - 1:1 (1:1)

Голы: Ойярсабаль, 15 (0:1). Р.Сориано, 45 (1:1).

Первый матч - 1:3

"Алавес" - "Депортиво" - 1:1 (1:0)

Голы: Мендес, 45 (1:0). Алехандро Аррибас, 62 (1:1).

Первый матч - 2:2

"Кордова" - "Алькоркон" - 1:2 (1:0)

Голы: Пьоваккари, 9 (1:0). Давид Родригес, 51 (1:1). Алехо, 68 (1:2).

Первый матч - 0:0