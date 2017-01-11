"Вильярреал" без Черышева вылетел из Кубка Испании

"Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Вильярреалом" в матче 1/8 финала Кубка Испании - 1:1. Благодаря победе в первой встрече (3:1), сансебастьянцы пробились в четвертьфинал. Российский хавбек "Вильярреала" Денис Черышев продолжает восстанавливаться после травмы.
В другой встрече "Алавес" также сыграл с "Депортиво" вничью и прошел дальше за счет большего количества голов на выезде. Еще в одном поединке "Алькоркон" вырвал победу у "Кордовы".
Кубок Испании
1/8 финала
Ответные матчи
"Вильярреал" - "Реал Сосьедад" - 1:1 (1:1)
Голы: Ойярсабаль, 15 (0:1). Р.Сориано, 45 (1:1).
Первый матч - 1:3
"Алавес" - "Депортиво" - 1:1 (1:0)
Голы: Мендес, 45 (1:0). Алехандро Аррибас, 62 (1:1).
Первый матч - 2:2
"Кордова" - "Алькоркон" - 1:2 (1:0)
Голы: Пьоваккари, 9 (1:0). Давид Родригес, 51 (1:1). Алехо, 68 (1:2).
Первый матч - 0:0
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/cup/2016-2017/playoff/
James Gang
А кто такой это Черышев?
23:34
Rome22
shpasic.... имеют ввиду, что играй Черышев - не вылетели бы, порвали бы Сосьедад...
23:24
shpasic
как это без Черышева вылетел? а Черышев не вылетел что ли?))
23:21