"Вильярреал" без Черышева уступил "Эйбару"

В игре 29-го тура чемпионата Испании "Эйбар" одержал в гостях волевую победу над "Вильярреалом" – 3:2. Полузащитник "желтой субмарины" Денис Черышев не принимал участия в матче из-за травмы. Возвращение россиянина в строй ожидается в середине мая.

Чемпионат Испании

Ла лига

29-й тур

"Вильярреал" – "Эйбар" – 2:3 (1:0)

Голы: Р.Сориано, 18 (1:0). Педро Леон, 48 – с пенальти (1:1). Кике, 54 (1:2). Инуи, 77 (1:3). Б.Сориано, 89 (2:3).

"Вильярреал": Андрес Фернандес, Бонера, Хауме, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Б.Сориано, Р.Сориано, Тригерос (Хонатан дос Сантос, 59), Самуэль Кастильехо (Адриан, 59), Сольдадо, Бакамбу (Борре, 80).

"Эйбар": Йоэль, Рамис, Лежен, Арбилья (Гальвес, 64), Капа (Луна, 40), Педро Леон, Инуи, Дани Гарсия, Эскаланте, Кике (Ривера, 77), Серхио Энрич.

Предупреждения: Бонера, 10. Самуэль Кастильехо, 39. Луна, 43. Инуи, 62. Альваро Гонсалес, 66. Кике, 68. Сольдадо, 90+1.

Судья: Окон Арраис.

1 апреля. Вильярреал. Estadio de la Ceramica.