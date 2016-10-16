"Вильярреал" без Черышева разгромил "Сельту"

"Вильярреал" в матче 8-го тура чемпионата Испании разгромил "Сельту" со счетом 5:0. Российский полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев не попал в заявку на матч.

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Ла лига

8-й тур

"Вильярреал" - "Сельта" - 5:0 (3:0)

Голы: Р.Сориано, 8 (1:0). Р.Сориано, 12 (2:0). Бакамбу, 38 (3:0). Васс, 48 - в свои ворота (4:0). Тригерос, 90+2 (5:0).

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Хауме, Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Б.Сориано (Эрнандес, 82), Р.Сориано, Тригерос, Самуэль Кастильехо, Бакамбу (Хонатан дос Сантос, 65), Сансоне (Пату, 73).

"Сельта": Серхио Альварес, Кабраль, Мальо, Хонни, Гомес, Васс (Сенье, 73), Радоя, Систо (Диоп, 52), Орельяна, Аспас (Росси, 58), Бонгонда.

Предупреждения: Гомес, 13. Аспас, 20. Орельяна, 51. Диоп, 54. Альваро Гонсалес, 56. Васс, 62.

Удаление: Гомес (Сельта), 87.

Судья: Эстарада Фернандес.

16 октября. Вильярреал. Стадион El Madrigal.