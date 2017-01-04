"Вильярреал" без Черышева проиграл "Реал Сосьедад" в Кубке Испании

"Реал Сосьедад" обыграл "Вильярреал" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании - 3:1. Российский полузащитник гостей Денис Черышев не принял участия в поединке. В другой игре "Кордова" и "Алькоркон" сыграли вничью - 0:0. Ответные поединки состоятся 12 и 11 января соответственно.

Кубок Испании

1/8 финала

Первые матчи

"Алькоркон" - "Кордова" - 0:0

"Реал Сосьедад" - "Вильярреал" - 3:1 (2:0)

Голы: Виллиан Жозе, 17 (1:0). Вела, 33 (2:0). Ойярсабаль, 72 (3:0). Тригерос, 77 (3:1).