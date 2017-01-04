23:10 4 января | ФУТБОЛ — Испания

"Вильярреал" без Черышева проиграл "Реал Сосьедад" в Кубке Испании

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"Реал Сосьедад" обыграл "Вильярреал" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании - 3:1. Российский полузащитник гостей Денис Черышев не принял участия в поединке. В другой игре "Кордова" и "Алькоркон" сыграли вничью - 0:0. Ответные поединки состоятся 12 и 11 января соответственно.

Кубок Испании 

1/8 финала

Первые матчи

"Алькоркон" - "Кордова" - 0:0 

"Реал Сосьедад" - "Вильярреал" - 3:1 (2:0)

Голы: Виллиан Жозе, 17 (1:0). Вела, 33 (2:0). Ойярсабаль, 72 (3:0). Тригерос, 77 (3:1). 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/spain/cup/2016-2017/playoff/

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Материалы REN-TV

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