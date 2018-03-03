"Вильярреал" без Черышева проиграл дома "Жироне"

"Вильярреал" проиграл "Жироне" в домашнем матче 27-го тура чемпионата Испании - 0:2. Российский хабвек хозяев Денис Черышев не вошел в заявку не игру.

Чемпионат Испании

Ла лига

27-й тур

"Вильярреал" - "Жирона" - 0:2 (0:1)

Голы: Стуани, 16 (0:1). Лосано, 80 (0:2).

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Бонера, Хауме, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Тригерос, Пабло Форнальс (Мартинес, 79), Эрнандес, Бакка, Самуэль Кастильехо (Сориано, 59), Раба (Энес Унал, 46).

"Жирона": Буну, Хонас Ромалью, Эспиноса, Планас (Мохика, 25), Маффео, Хуанпе, Борха, Порту, Пере Понс (Алейкс Гарсия, 63), Гранель, Стуани (Лосано, 71).

Предупреждения: Раба, 2. Хауме, 34. Бонера, 39. Гранель, 42. Марио Гаспар, 61.

Судья: Гонсалес Фуэртес.