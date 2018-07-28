"Вильярреал" без Черышева обыграл "Шеффилд Уэнсдей"

"Вильярреал" в товарищеском матче победил "Шеффилд Уэнсдей" (3:1).

Нападающий испанской команды Денис Черышев сегодня был в Москве – в Кремле тренеры и футболисты сборной России получили государственные награды и почетные грамоты за выступление на домашнем ЧМ-2018.

Товарищеский матч

"Шеффилд Уэнсдей" (Англия) – "Вильярреал" (Испания) – 1:3 (1:1)

Голы: Морено, 17 (0:1). Палмер, 33 (1:1). Мори, 47 (1:2). Токо-Экамби, 68 (1:3).

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Альваро Гонсалес, Мори, Льямбрич, Касерес, Касорла, Пабло Форнальс, Педраса, Самуэль Кастильехо, Токо-Экамби, Морено.​