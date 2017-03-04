"Вильярреал" без Черышева обыграл "Эспаньол"

В матче 26-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" обыграл "Эспаньол" со счетом 2:0. Отметим, что игре не участвовал российский полузащитник хозяев Денис Черышев.

Чемпионат Испании

Ла лига

26-й тур

"Вильярреал" – "Эспаньол" – 2:0 (1:0)

Голы: Р.Сориано, 45 (1:0). Диего Лопес, 81 – в свои ворота (2:0).

"Вильярреал": Андрес Фернандес, Хауме, Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Б.Сориано, Р.Сориано (Эрнандес, 72), Тригерос, Самуэль Кастильехо, Сольдадо (Хонатан дос Сантос, 63), Бакамбу (Борре, 88).

"Эспаньол": Диего Лопес, Хави Лопес (Перес, 76), Дуарте, Рейес, Кариколь, Рока (Диоп, 84), Хурадо, Давид Лопес, Мелендо, Пьятти (Кайседо, 56), Морено.

Предупреждения: Хауме, 3. Диего Лопес, 28. Альваро Гонсалес, 54. Дуарте, 66.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

4 марта. Вильярреал. Стадион "Эль-Мадригал".