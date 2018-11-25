"Вильярреал" - "Бетис": Видеотрансляция матча – в 22.45

"Вильярреал" на данный момент занимает 17-е место, имея в активе 11 очко. У "Бетиса" 16 очков и 14-е место.

Компания Winline предлагает следующие коэффициенты на этот матч: победа "Вильярреала" - 2.16, ничья - 3.55, победа "Бетиса" - 3.28.

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Следить за матчем "Вильярреал" - "Бетис" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 22.45 (время московское).

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лига, календарь и результаты матчей

"Вильярреал" - "Бетис". Футбол, чемпионат Испании, ла лига, 25 ноября 2018, видео онлайн-трансляция матча, смотреть прямой эфир