Вилья забил 400-й гол в карьере. Видео

Нападающий "Нью-Йорк Сити" Давид Вилья сделал дубль в матче регулярного чемпионата МЛС против "Далласа". Первый гол испанца, забитый с пенальти стал для него 400-м в карьере.
Теперь на счету Вильи 342 мяча в клубной карьере и 59 за сборную Испании. Ранее он выступал за хихонский "Спортинг", "Сарагосу", "Валенсию", "Барселону" и "Атлетико".
Number 400 for @Guaje7Villa. #Villa400 https://t.co/N1L0HS81zP– Major League Soccer (@MLS) 29 апреля 2018 г.
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