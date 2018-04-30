Вилья забил 400-й гол в карьере. Видео

Нападающий "Нью-Йорк Сити" Давид Вилья сделал дубль в матче регулярного чемпионата МЛС против "Далласа". Первый гол испанца, забитый с пенальти стал для него 400-м в карьере.

Теперь на счету Вильи 342 мяча в клубной карьере и 59 за сборную Испании. Ранее он выступал за хихонский "Спортинг", "Сарагосу", "Валенсию", "Барселону" и "Атлетико".