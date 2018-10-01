Виллиан Жозе продлил контракт с "Реал Сосьедад" до 2024 года

"Реал Сосьедад" продлил соглашение с нападающим Виллианом Жозе до 2024 года. Сумма отступных за бразильского форварда составит 80 миллионов евро, сообщается в официальном Твиттере испанского клуба.

Предыдущее соглашение с 26-летним футболистом было рассчитано до 2022 года. Бразилец выступает за "Реал Сосьедад" с 2016 года. Он провел 79 матчей, в которых забил 37 мячей. В текущем чемпионате Испании на счету нападающего три гола в пяти матчах.

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