Виллаш-Боаш может возглавить "Валенсию"

Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш входит в число кандидатов на пост наставника "Валенсии", информирует deportevalenciano.com. Испанский клуб планирует уволить с этой должности Пако Айестарана из-за неудовлетворительных результатов.

Помимо португальского специалиста в список кандидатов входят экс-главный тренер "Интера" Роберто Манчини и бывший наставник "Вильярреала" Марселино Гарсия Тораль.

"Валенсия" под руководством Айестарана не выиграла ни одного матча в чемпионате Испании в этом сезоне. Команда занимает последнюю строчку в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что "Вердер" также заинтересован в Виллаш-Боаше, который уже начал учить немецкий язык.