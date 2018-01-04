Бывший вратарь "Барселоны" и сборной Испании Виктор Вальдес завершил карьеру в возрасте 35 лет, информирует пресс-служба чемпионата Испании.

Ранее стало известно, что голкипер удалил свои аккаунты в Инстаграме и Твиттере в знак прощания с миром футбола. 1 января Вальдес сделал фотографию дороги и написал "Спасибо за все".

В 2015 году Вальдес заявлял, что после завершения карьеры он сосредоточится на семейной жизни. Его последним клубом был "Миддлсбро", за который голкипер выступал в сезоне-2016/17.

Напомним, большую часть карьеры Вальдес провел в "Барселоне", выиграв 21 трофей, включая 3 кубка Лиги чемпионов. Вместе со сборной Испании он выиграл чемпионат Европы-2012, а также стал чемпионом мира 2010 года.