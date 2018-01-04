Бывший вратарь "Барселоны" и сборной Испании Виктор Вальдес завершил карьеру в возрасте 35 лет, информирует пресс-служба чемпионата Испании.
Ранее стало известно, что голкипер удалил свои аккаунты в Инстаграме и Твиттере в знак прощания с миром футбола. 1 января Вальдес сделал фотографию дороги и написал "Спасибо за все".
В 2015 году Вальдес заявлял, что после завершения карьеры он сосредоточится на семейной жизни. Его последним клубом был "Миддлсбро", за который голкипер выступал в сезоне-2016/17.
Напомним, большую часть карьеры Вальдес провел в "Барселоне", выиграв 21 трофей, включая 3 кубка Лиги чемпионов. Вместе со сборной Испании он выиграл чемпионат Европы-2012, а также стал чемпионом мира 2010 года.
🏆 #LaLiga (6)– LaLiga (@LaLigaEN) 3 января 2018 г.
🏆 Champions League (3)
🏆 World Cup (1)
🏆 Euro (1)
🏆 UEFA Super Cup (2)
🏆 Copa del Rey (2)
🏆 Club World Cup (2)
🏆 Supercopa de España (6)
🏆 LaLiga fewest goals conceded (5)
Víctor Valdes is hanging up his gloves...
All the best for the future! pic.twitter.com/HAoxdQw60a