Бывший вратарь "Барселоны" и сборной Испании Виктор Вальдес завершил карьеру, сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, 35-летний голкипер решил уйти из футбола, несмотря на интерес со стороны таких клубов, как "Депортиво", "Лас-Пальмас", "Бетис" и лиссабонский "Спортинг".

Отмечается, что после завершения карьеры Вальдес намерен стать телеведущим. В его планах программа, в которой он будет беседовать с бывшими футболистами.

Напомним, Вальдес выступал за "Барселону" с 2002 по 2014 год. В составе каталонцев он шесть раз выиграл чемпионат Испании, трижды – Лигу чемпионов, по два раза – национальный кубок и клубный чемпионат мира. После ухода из испанского клуба голкипер защищал цвета "Манчестер Юнайтед", "Стандарда" и "Мидлсбро". Вместе со сборной Испании он стал чемпионом мира и Европы.