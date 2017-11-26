23:29 26 ноября | Футбол — Испания

Видео: ляп вратаря "Валенсии" после удара Месси, чистый гол "Барсы" не засчитан

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Вратарь "Валенсии" Нету допустил грубую ошибку в матче чемпионата Испании против "Барселоны". После ударя Лионеля Месси он не смог нормально зафиксировать мяч и упустил его за линию ворот. На повторе четко видно, что мяч с запасом заходит в площадь ворот, но арбитр встречи Игнасио Иглесиас Вильянуэва гол не засчитал.

Напомним, что систему видеоповторов VAR введут в ла лиге только со следующего сезона.

Трансляция матча "Валенсия" - "Барселона" 

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Avon151281

Не запостил — значит не было

01:01

Flamenco

Судья животное!

00:46

tolkopositiv

Судьи конечно дико палятся. Всё-таки знают как делать результат, но зачем же так подставляться? А Барса в первом тайме понравилась. Пусть и не Барса Пепа, но уже видна целостность в игре.

00:45

hant64

Судьи в Испании тоже слепошарые? Я думал, только в России такие водятся.

00:30

GoaLapagosS

БАРСА ПРОИГРАЕТ И УЖЕ В СЛЕД ТУРЕ ВВЕДУТ ВАР

00:09

SpaMan

Перес всех купил? (с)

23:55 26 ноября

Мух

Ну как и в прошлом сезоне, тогда тож чистейший не засчитали...

23:37 26 ноября