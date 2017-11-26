Видео: ляп вратаря "Валенсии" после удара Месси, чистый гол "Барсы" не засчитан

Вратарь "Валенсии" Нету допустил грубую ошибку в матче чемпионата Испании против "Барселоны". После ударя Лионеля Месси он не смог нормально зафиксировать мяч и упустил его за линию ворот. На повторе четко видно, что мяч с запасом заходит в площадь ворот, но арбитр встречи Игнасио Иглесиас Вильянуэва гол не засчитал.
Напомним, что систему видеоповторов VAR введут в ла лиге только со следующего сезона.
Avon151281
Не запостил — значит не было
01:01
Flamenco
Судья животное!
00:46
tolkopositiv
Судьи конечно дико палятся. Всё-таки знают как делать результат, но зачем же так подставляться? А Барса в первом тайме понравилась. Пусть и не Барса Пепа, но уже видна целостность в игре.
00:45
hant64
Судьи в Испании тоже слепошарые? Я думал, только в России такие водятся.
00:30
GoaLapagosS
БАРСА ПРОИГРАЕТ И УЖЕ В СЛЕД ТУРЕ ВВЕДУТ ВАР
00:09
SpaMan
Перес всех купил? (с)
23:55 26 ноября
Мух
Ну как и в прошлом сезоне, тогда тож чистейший не засчитали...
23:37 26 ноября