Видео: ляп вратаря "Валенсии" после удара Месси, чистый гол "Барсы" не засчитан

Вратарь "Валенсии" Нету допустил грубую ошибку в матче чемпионата Испании против "Барселоны". После ударя Лионеля Месси он не смог нормально зафиксировать мяч и упустил его за линию ворот. На повторе четко видно, что мяч с запасом заходит в площадь ворот, но арбитр встречи Игнасио Иглесиас Вильянуэва гол не засчитал.

Напомним, что систему видеоповторов VAR введут в ла лиге только со следующего сезона.

Трансляция матча "Валенсия" - "Барселона"