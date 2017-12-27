Видаль зимой может уйти из "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Алейш Видаль в зимнее трансферное окно может покинуть команду, сообщает Sport.es. По информаци источника, в услугах 28-летнего игрока обороны заинтересованы "Валенсия", "Атлетико" и "Севилья".

Отмечается, что приоритетным для самого Видаля является возвращение в "Севилью", за которую он выступал с 2014 по 2015 год. Сделка оценивается в 10 миллионов евро.

Напомним, в этом сезоне защитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забив 2 мяча и отдав 1 результативную передачу.