Видаль сможет сыграть в финале Кубка Испании

"Барселона" объявила состав на финал Кубка Испании против "Алавеса". Защитник Алейш Видаль, который три месяца назад вывихнул лодыжку, сможет принять участие в сегодняшней встрече.

Полностью заявка "Барселоны" выглядит следующим образом: Тер Штеген, Cиллессен, Масип, Пике, Маскерано, Альба, Динь, Видаль, Юмтити, Матье, Марлон, Гомеш, Ракитич, Бускетс, Денис Суарес, Арда Туран, Иньеста, Месси, Неймар, Алькаcер.

Матч "Барселона" - "Алавес" состоится сегодня, 27 мая, начало - в 22.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.