10:08 | ФУТБОЛ — Испания

Вице-президент "Барселоны": "Алавес" не стал парковать автобус и играл смело"

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Суббота. Барселона. "Барселона" – "Алавес" – 1:2. Нападающие "Барсы" Лионель МЕССИ и НЕЙМАР.Крах "Барселоны", Дортмунда и Моуринью

Вице-президент "Барселоны" Жорди Местре после поражения команды в игре 3-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" (1:2) отметил, что сезон только начался. Также функционер не стал критиковать полузащитника Хавьера Маскерано, допустившего ошибку в эпизоде со вторым пропущенным мячом.

– Я не вижу ничего страшного в серьезной ротации состава перед этой игрой, – цитирует AS Местре. – Это спорт, здесь может произойти все что угодно. Стоит поздравить "Алавес", они играли смело. Соперник не поставил автобус и имел голевые моменты. Стоит помнить, что многие наши футболисты только вернулись из национальных команд, но это не оправдание.

Неймар? Он хорошо выглядел в этом матче, находится в отличной форме. Мы не выиграли, но впереди еще огромная часть сезона. Минувшим поражением разочарованы все, но не стоит унывать. Маскерано? Каждый ошибается, это футбол, так что нет никаких проблем.

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