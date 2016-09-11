Вице-президент "Барселоны": "Алавес" не стал парковать автобус и играл смело"

Вице-президент "Барселоны" Жорди Местре после поражения команды в игре 3-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" (1:2) отметил, что сезон только начался. Также функционер не стал критиковать полузащитника Хавьера Маскерано, допустившего ошибку в эпизоде со вторым пропущенным мячом.

– Я не вижу ничего страшного в серьезной ротации состава перед этой игрой, – цитирует AS Местре. – Это спорт, здесь может произойти все что угодно. Стоит поздравить "Алавес", они играли смело. Соперник не поставил автобус и имел голевые моменты. Стоит помнить, что многие наши футболисты только вернулись из национальных команд, но это не оправдание.

Неймар? Он хорошо выглядел в этом матче, находится в отличной форме. Мы не выиграли, но впереди еще огромная часть сезона. Минувшим поражением разочарованы все, но не стоит унывать. Маскерано? Каждый ошибается, это футбол, так что нет никаких проблем.