15:00 | ФУТБОЛ — Испания

Вернувшийся в ла лигу "Леванте" подписал защитника "Эйбара"

Защитник "Эйбара" Антонио Луна стал игроком "Леванте", информирует клубная пресс-служба. Контракт сторон рассчитан на четыре сезона.

26-летний футболист достался "лягушкам" бесплатно, поскольку его контракт с "Эйбаром" истек наступившим летом. Ранее "Леванте", вылетевший из высшего дивизиона Испании в прошлом году, обеспечил себе место в ла лиге на следующий сезон.

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