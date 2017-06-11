Вернувшийся в ла лигу "Леванте" подписал защитника "Эйбара"

Защитник "Эйбара" Антонио Луна стал игроком "Леванте", информирует клубная пресс-служба. Контракт сторон рассчитан на четыре сезона.
26-летний футболист достался "лягушкам" бесплатно, поскольку его контракт с "Эйбаром" истек наступившим летом. Ранее "Леванте", вылетевший из высшего дивизиона Испании в прошлом году, обеспечил себе место в ла лиге на следующий сезон.
Antonio Luna se compromete con el Levante por las próximas cuatro temporadas. ¡Bienvenido! https://t.co/4kutyUALRF pic.twitter.com/Q9LT797UeT– Levante UD (@LevanteUD) 11 июня 2017 г.