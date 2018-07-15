12:31 | Футбол — Испания

"Велес Сарсфилд" анонсировал переход полузащитника Касереса в "Вильярреал"


Полузащитник "Велес Сарсфилд" Сантьяго Касерес станет игроком "Вильярреала", сообщает официальный сайт аргентинского клуба.

Сообщается, что игрок отправился на медосмотр в Испанию, после чего должен подписать контракт с новым клубом. По неофициальной информации, "Вильярреал" заплатит за него 8,5 миллиона евро.

21-летний футболист провел 35 матчей в чемпионате Аргентины, в его активе одна голевая передача. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны "Атлетико".

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2017-2018/

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