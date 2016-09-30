23:45 30 сентября | ФУТБОЛ — Испания

Вела принес "Реал Сосьедад" победу над "Бетисом"

0
0
0

"Реал Сосьедад" с минимальным счетом переиграл "Бетис" в матче 7-го тура чемпионата Испании. Автором победного гола во второй половине встречи стал мексиканец Карлос Вела, замкнувший в падении фланговую передачу.

Чемпионат Испании

Примера

7-й тур 

"Реал Сосьедад" - "Бетис" - 1:0 (0:0)

Гол: Вела, 63. 

"Реал Сосьедад": Рульи, Навас, Мартинес, Эктор Эрнандес, Сальдуа (Микель Гонсалес, 90), Хаби Прието, Сурутуса, Ильярраменди, Ойярсабаль, Вела (Каналес, 75), Виллиан Жозе (Хуанми, 90+1).

"Бетис": Адан, Пиччини, Алекс Мартинес, Пеццела, Бруно Гонсалес, Хоакин (Мусонда, 70), Гутьеррес (Брашанац, 46), Себальос, Петрос, Рубен Кастро (Науэль Лейва, 69), Алегрия.

Предупреждения: Мартинес, 44. Брашанац, 46. Бруно Гонсалес, 54. Хоакин, 59. Ильярраменди, 60. 

Судья: Трухильо Суарес.

30 сентября. Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ