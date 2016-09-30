Вела принес "Реал Сосьедад" победу над "Бетисом"

"Реал Сосьедад" с минимальным счетом переиграл "Бетис" в матче 7-го тура чемпионата Испании. Автором победного гола во второй половине встречи стал мексиканец Карлос Вела, замкнувший в падении фланговую передачу.

Чемпионат Испании

Примера

7-й тур

"Реал Сосьедад" - "Бетис" - 1:0 (0:0)

Гол: Вела, 63.

"Реал Сосьедад": Рульи, Навас, Мартинес, Эктор Эрнандес, Сальдуа (Микель Гонсалес, 90), Хаби Прието, Сурутуса, Ильярраменди, Ойярсабаль, Вела (Каналес, 75), Виллиан Жозе (Хуанми, 90+1).

"Бетис": Адан, Пиччини, Алекс Мартинес, Пеццела, Бруно Гонсалес, Хоакин (Мусонда, 70), Гутьеррес (Брашанац, 46), Себальос, Петрос, Рубен Кастро (Науэль Лейва, 69), Алегрия.

Предупреждения: Мартинес, 44. Брашанац, 46. Бруно Гонсалес, 54. Хоакин, 59. Ильярраменди, 60.

Судья: Трухильо Суарес.

30 сентября. Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта".