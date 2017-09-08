Варан восстановился после травмы и может сыграть с "Леванте"

Защитник "Реала" Рафаэль Варан восстановился после травмы и может сыграть в матче 3-го тура чемпионата Испании с "Леванте", информирует sport.es. Сегодня француз работал в общей группе. Напомним, что Варан остался в запасе в матче 1-го тура с "Депортиво" (3:0), а во встрече с "Валенсией" (2:2) даже не попал в заявку.

В общей группе также работали вратарь Кейлор Навас и полузащитник Каземиру, которые вернулись из расположения сборных. Также вместе с командой тренировался нападающий Криштиану Роналду, который пропустит из-за дисквалификации.