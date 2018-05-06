Варан - в заявке "Реала" на матч с "Барселоной"

"Реал" огласил заявку на матч 36-го тура чемпионата Испании против "Барселоны". Среди 19 игроков находится защитник Рафаэль Варан, чье участие в предстоящей встрече было под вопросом из-за повреждения.

В заявке отсутствует полузащитник Иско, у которого растяжение связок плеча. Это не позволит ему выходить на поле какое-то время, хотя он уже вернулся к тренировкам.

Напомним, что "Барселона" уже стала чемпионом Испании, поэтому предстоящая игра для нее не играет никакой роли с турнирной точки зрения. "Реал" идет на третьем месте.

Матч Барселона - Реал пройдет сегодня, 6 мая, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.