Варан собирается в Жирону

Защитник "Реала" Рафаэль Варан объявил о скором выезде команды на матч чемпионата Испании против "Жироны". Ранее стало известно, что проведение игры под угрозой из-за ситуации в Каталонии. Сегодня правительство региона объявило о независимости от Испании, сенат страны, в свою очередь, почти сразу проголосовал за введение внешнего управления в автономии. Тем не менее, СМИ сообщили, что встреча "Жирона" - "Реал" состоится, как и было запланировано, 29 октября.

Матч 10-го тура чемпионата Испании между "Жироной" и "Реалом" запланирован на 29 октября и должен начаться в 18.15 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.