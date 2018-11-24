Варан - о разгромном поражении "Реала": "У команды коллективная проблема"

Защитник "Реала" Рафаэль Варан после поражения в матче 13-го тура чемпионата Испании против "Эйбара" (0:3) заявил, что у его команды есть проблема с пропущенными мячами.

- "Эйбар" усложнил нам жизнь, - приводит слова Варана Football Espana. - Мы должны были отреагировать на их высокий прессинг. Мы - качественная команда, которая не всегда может действовать коллективно. Мы пытались сыграть в футбол, но не смогли. Это коллективная проблема. Мы должны оставаться едиными и продолжать работать. Пропущенные голы? Мы все должны улучшить свои показатели в обороне, чтобы выигрывать. Мы контролируем ситуацию.

"Реал" занимает 6-е место в чемпионате Испании, имея в активе 20 очков.

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