ВАР мешает Луису Суаресу праздновать голы

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес после матча 3-го тура чемпионата Испании против "Уэски" (8:2) отметил, что недоволен системой видеопомощи арбитрам (ВАР). Уругваец в этой игре сделал дубль. Один из его голов судья зафиксировал только после просмотра повтора.

Нападающий ”Барселоны” Луис Суарес, комментируя разгромную победу над ”Уэской” (8:2) в третьем туре Примеры, остался недоволен системой видеопомощи арбитрам (VAR). Суарес в этой встрече оформил дубль, однако первый его гол был засчитан лишь после просмотра повтора.