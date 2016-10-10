Вандерлей Лушембургу: "Меня уволили из "Реала" из-за того, что я заменил Роналдо"

Бывший главный тренер "Реала" Вандерлей Лушембургу, возглавлявший мадридцев с 2004 по 2005 год, подчеркнул, что был уволен с занимаемой должности из-за замены. Президент "Королевского клуба" Флорентино Перес пытался объяснить ему философию "Реала", но специалист был не согласен с ней.

- Я был уволен из "Реала" из-за того, что я заменил Роналдо, - приводит Fox Sports слова Лушембургу. - Я демонстрировал хорошие результаты, но покинул мадридцев после победы над "Хетафе". В той игре Бекхэма удалили с поля, а после перерыва я заменил бразильца. В Мадриде хотят видеть шоу, а не побеждать. Фанаты достают белые платки, если им что-то не нравится.

После матча мне позвонил Флорентин Перес и попросил объяснить ситуацию. Выслушав, он сказал, что здесь нельзя поступать подобным образом, потому что болельщикам нужно зрелище. Я ответил ему, что пришел в "Реал", чтобы побеждать и обыгрывать "Барселону" и напомнил, что не просил работы. И что он приезжал в Бразилию за мной, чтобы подписать контракт. И если что-то ему не нравится, он может меня уволить.