"Вальядолиду" грозит наказание за состояние поля в матче с "Барселоной"

Президент ла лиги Хавьер Тебас сказал, что "Вальядолид" может быть наказан за неподобающее состояние газона во время матча 2-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (0:1). Ранее защитник каталонцев Жерар Пике выступил с критикой травяного покрытия на поле соперника.

– Качество поля на стадионе "Хосе Соррилья" не соответствовало минимальным требованиям такого турнира, как ла лига, – цитирует Marca Тебаса. – Мы собираемся открыть дисциплинарное дело по этому вопросу.

Следующий домашний матч "Вальядолид" проведет 16 сентября. Соперником команды Серхио Гонсалеса станет "Алавес".