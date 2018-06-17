"Вальядолид" вернулся в испанскую ла лигу

"Вальядолид" сыграл вничью с "Нумансией" (1:1) в финале плей-офф за выход в ла лигу и обеспечил себе путевку в высший дивизион.
У "Вальядолида" забил Хайме Мата, у "Нумансии" - Ману дель Морал. Хозяев устроила ничья, так как в первой игре они победили со счетом 3:0.
В последний раз команда играла элитном дивизионе в сезоне-2013/14.
Плей-офф за выход в ла лигу
Финал
Ответный матч
"Вальядолид" - "Нумансия" - 1:1
Голы: Мата, 90 - дель Морал, 87
Первый матч - 3:0
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/segunda/2017-2018/