"Вальядолид" вернулся в испанскую ла лигу

"Вальядолид" сыграл вничью с "Нумансией" (1:1) в финале плей-офф за выход в ла лигу и обеспечил себе путевку в высший дивизион.

У "Вальядолида" забил Хайме Мата, у "Нумансии" - Ману дель Морал. Хозяев устроила ничья, так как в первой игре они победили со счетом 3:0.

В последний раз команда играла элитном дивизионе в сезоне-2013/14.

Плей-офф за выход в ла лигу

Финал

Ответный матч

"Вальядолид" - "Нумансия" - 1:1

Голы: Мата, 90 - дель Морал, 87

Первый матч - 3:0