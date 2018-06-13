"Вальядолид" разгромил "Нумансию" в первом матче плей-офф за выход в ла лигу

"Нумансия" дома уступила "Вальядолиду" (0:3) в первом матче финала плей-офф за выход в ла лигу.
В составе победителей отличились Кико, Пабло Эрвиас и Оскар Плано. Ответный матч состоится 16 июня на поле "Нумансии" и начнется в 21.30 по московскому времени.
Плей-офф за выход в ла лигу
Финал
Первый матч
"Нумансия" - "Вальядолид" - 0:3
Голы: Кико, 36, Эрвиас, 58, Плано, 67
13 июня. Нумансия. Стадион Лос Пахаритос
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/segunda/2017-2018/