"Вальядолид" разгромил "Нумансию" в первом матче плей-офф за выход в ла лигу

"Нумансия" дома уступила "Вальядолиду" (0:3) в первом матче финала плей-офф за выход в ла лигу.

В составе победителей отличились Кико, Пабло Эрвиас и Оскар Плано. Ответный матч состоится 16 июня на поле "Нумансии" и начнется в 21.30 по московскому времени.

Плей-офф за выход в ла лигу

Финал

Первый матч

"Нумансия" - "Вальядолид" - 0:3

Голы: Кико, 36, Эрвиас, 58, Плано, 67

13 июня. Нумансия. Стадион Лос Пахаритос