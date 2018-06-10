"Вальядолид" обыграл "Спортинг" и пробился в финал плей-офф за выход в ла лигу

"Вальядолид" на выезде обыграл "Спортинг" (2:1) в полуфинале плей-офф за выход в высший испанский дивизион. Команда пробилась в финал.
В составе победителей Хайме Мата и Оскар Плано. У "Спортинга" гол в активе Карлоса Кармоны, который реализовал пенальти.
В первом матче "Вальядолид" победил со счетом 3:1. В финале плей-офф команда сыграет с "Нумансией".
Плей-офф за выход в ла лигу
1/2 финала
Ответный матч
"Спортинг" - "Вальядолид" – 1:2
Голы: Кармона, 68, с пенальти – Мата, 23, Плано, 31
Первый матч - 1:3
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2017-2018/