"Вальядолид" обыграл "Леванте", "Алавес" и "Хетафе" сыграли вничью

"Вальядолид" обыграл "Леванте" в матче 6-го тура чемпионата Испании (2:1). Победный гол забил защитник Начо Мартинес.
Чемпионат Испании
Лига 1
6-й тур
"Вальядолид" - "Леванте" - 2:1 (0:0)
Голы: Постиго, 47 (0:1). Энес Унал, 50 (1:1). Начо Мартинес, 56 (2:1).
"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Калеро, Мойяно (Суарес, 82), Мичел, Рубен Алькарас, Вилья, Чоп (Борха, 75), Оскар Плано (Антоньито, 70), Энес Унал.
"Леванте": Ойер Оласабаль, Педро Лопес (Саймон, 88), Луна, Постиго, Чема, Кампанья, Вукчевич, Барди, Рохер (Боатенг, 68), Моралес, Майораль (Хасон, 73).
Предупреждения: Моралес, 22. Вукчевич, 41. Антоньито, 74. Кампанья, 90+6.
Удаление: Вукчевич, 54.
Судья: Медье Хименес (Испания).
27 сентября. Вальядолид. Стадион "Jose Zorrilla".
В другом матче 6-го тура чемпионата "Алавес" и "Хетафе" сыграли вничью (1:1).
"Алавес" - "Хетафе" - 1:1 (0:0)
Голы: Ндиай, 80 (0:1). Кальери, 90+3 (1:1).
Нереализованный пенальти: Ибаи Гомес, 41 (вратарь)
"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Дуарте, Агиррегабирия, Брашанац, Вакасо (Гарсия, 62), Ибаи Гомес (Бурги, 80), Кальери, Собрино (Гвидетти, 73), Хони.
"Хетафе": Сория, Кабрера, Суарес, Джене, Бруно Гонсалес, Портильо, Максимович, Арамбарри (Бергара, 77), Анхель (Хорхе Молина, 70), Хайме Мата, Ндиай (Фулькье, 84).
Предупреждения: Вакасо, 44. Арамбарри, 75. Хони, 82. Гарсия, 82. Брашанац, 89. Кабрера, 90+5.
Судья: Прието Иглесиас (Испания).
27 сентября. Витория. Стадион "Mendizorroza".
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