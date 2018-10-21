23:46 21 октября | Футбол — Испания

"Вальядолид" обыграл "Бетис"

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"Вальядолид" с минимальным счетом обыграл "Бетис" в матче 9-го тура чемпионата Испании (1:0). Единственный гол забил защитник Антоньито.

Чемпионат Испании

Лига 1 

9-й тур 

"Бетис" - "Вальядолид" - 0:1 (0:1)

Гол: Антоньито, 35. 

"Бетис": Пау Лопес, Сидней, Бартра, Фирпо, Хави Гарсия (Манди, 45), Будебуз, Каналес (Ло Сельсо, 72), Виллиам Карвалью, Инуи (Леон, 60), Лорен Морон, Франсис Герреро.

"Вальядолид": Масип, Кико Оливас (Борха, 50), Начо Мартинес, Калеро, Антоньито, Мойяно, Мичел, Рубен Алькарас, Вилья, Энес Унал (де ла Фуэнте, 90+2), Суарес (Ануар, 62).

Предупреждения: Антоньито, 26. Кико Оливас, 40. Начо Мартинес, 59. Масип, 85. 

Судья: Альберола Рохас.

21 октября. Севилья. Стадион "Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)".

Бетис - Вальядолид

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