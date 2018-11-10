17:02 | Футбол — Испания

"Вальядолид" и "Эйбар" не забили голов

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"Вальядолид" сыграл вничью с "Эйбаром" в матче 12-го тура чемпионата Испании - 0:0.

Чемпионат Испании 

Лига 1 

12-й тур 

"Вальядолид" - "Эйбар" - 0:0 

"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Калеро, Мойяно (Антоньито, 72), Мичел, Рубен Алькарас, Вилья, Оскар Плано, Энес Унал (Д.Чоп, 83), Суарес (Верде, 62).

"Эйбар": Асьер Риесго, Хосе Анхель, Пенья, Арбилья, Оливейра, Кукурелья (Альварес, 89), Диоп, Хоан Хордан, Эскаланте, Орельяна (Бигас, 76), Шарлес (Кике, 69).

Предупреждения: Арбилья, 15. Начо Мартинес, 41. Пенья, 63. Калеро, 81. Диоп, 87. 

Удаление: Арбилья, 72. 

Судья: Куадра Фернандес.

10 ноября. Вальядолид. Стадион "Jose Zorrilla".

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