"Вальядолид" и "Эйбар" не забили голов

"Вальядолид" сыграл вничью с "Эйбаром" в матче 12-го тура чемпионата Испании - 0:0.
Чемпионат Испании
Лига 1
12-й тур
"Вальядолид" - "Эйбар" - 0:0
"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Калеро, Мойяно (Антоньито, 72), Мичел, Рубен Алькарас, Вилья, Оскар Плано, Энес Унал (Д.Чоп, 83), Суарес (Верде, 62).
"Эйбар": Асьер Риесго, Хосе Анхель, Пенья, Арбилья, Оливейра, Кукурелья (Альварес, 89), Диоп, Хоан Хордан, Эскаланте, Орельяна (Бигас, 76), Шарлес (Кике, 69).
Предупреждения: Арбилья, 15. Начо Мартинес, 41. Пенья, 63. Калеро, 81. Диоп, 87.
Удаление: Арбилья, 72.
Судья: Куадра Фернандес.
10 ноября. Вальядолид. Стадион "Jose Zorrilla".
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