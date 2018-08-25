"Вальядолид" – "Барселона": прямой эфир, трансляция – в 23.15 (видео)

В этот уик-энд состоится второй тур чемпионат Испании по футболу среди команд ла лиги. И в гости к "Вальядолиду" приедет действующий чемпион – "Барселона", которая в первом туре уничтожила "Алавес" – 3:0. Как будет секгодня? Матч состоится на стадионе Jose Zorrilla, стартовый свисток прозвучит – в 23.15 по Москве. "СЭ" в новом сезоне в полном объеме показывает чемпионаты Испании и Италии с русскими комментариями, поэтому наши читатели смогут смотреть все игры ла лиги в прямом эфире на удобном для них устройстве и абсолютно бесплатно.

В то же время "СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Вальядолид" – "Барселона" – в матч-центре сайта.

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Вальядолид" – "Барселона": прямой эфир