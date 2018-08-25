"Вальядолид" – "Барселона": видеотрансляция матча

В эти выходные состоится 2-й тур чемпионат Испании по футболу. "Барселона" проведит матч в гостях у "Вальядолида". Каталонцы в первой встрече добились победы над "Алавесом", а вальядолидцы сыграли вничью с "Жироной". Игра состоится на арене Jose Zorrilla, начало – в 23.15 по Москве.

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В то же время "СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Вальядолид" – "Барселона" – в матч-центре сайта.