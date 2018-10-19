Вальверде рассказал о вероятности возвращения Неймара в "Барселону"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что возвращение нападающего "ПСЖ" Неймара в каталонский клуб маловероятно. Ранее сообщалось, что парижане готовы продать 26-летнего бразильца сине-гранатовым за 220 миллионов евро.

- Неймар играет за другую команду. Вокруг него много предположений, - цитирует Вальверде портал Goal. - Я не знаю, что произойдет в будущем. В футболе все может случиться, но переход Неймара в "Барселону" представляется сложным и маловероятным. Посмотрим.

В текущем сезоне Неймар принял участие в 11 играх в составе "ПСЖ" и отметился 11 забитыми мячами, а также одной голевой передачей.

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