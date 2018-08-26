Вальверде раскритиковал качество поля после матча с "Вальядолидом"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после матча с "Вальядолидом" (1:0) во втором туре чемпионата Испании остался недоволен качеством газона.

- Состояние поля сыграло серьезную роль в этом матче, - цитирует специалиста Marca. - Я не стану говорить, что дело только в этом. "Вальядолид" также сыграл свою роль. Игроки поскальзывались, и у нас было несколько повреждений. Игроки боялись получить травму. В наши дни такое поле - это невероятно. Я верю, что "Вальядолид" сделал все возможное, и должна быть причина, почему газон не поменяли раньше. "Вальядолид" создал нам проблемы в этом матче. Мы сделали некоторые изменения в тактике. В старте вышел Дембеле, и Месси стал играть ближе к воротам соперника.

Единственный мяч в этой игре забил Усман Дембеле.