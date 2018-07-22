Вальверде попросил руководство "Барселоны" купить Черышева

Как утверждает испанское издание Don Balon, полузащитник сборной России и "Вильярреала" Денис Черышев может продолжить карьеру в "Барселоне".



Сообщается, что главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде попросил руководство клуба приобрести нескольких игроков из чемпионата Испании. Одним из таких футболистов был защитник Клемен Лангле, которого "Барса" уже выкупила у "Севильи" за 35 миллионов евро.

Также Вальверде попросил руководство клуба предпринять попытки по переходу Черышева. 54-летний специалист остался впечатлен игрой 27-летнего полузащитника на чемпионате мира. Хавбек стал лучшим бомбардиром сборной России, забив четыре гола в пяти матчах.

Контракт Черышева с "Вильярреалом" рассчитан до 30 июня 2021 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 8 миллиона евро.