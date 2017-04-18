Вальверде покинет пост главного тренера "Атлетика"

Главный тренер "Атлетика" Эрнесто Вальверде собирается покинуть свой пост по окончании сезона. Как сообщает El Mundo Deportivo, специалист уже уведомил руководство клуба о том, что не будет продлевать контракт, истекающий этим летом. О дальнейших планах Вальверде не сообщается. "Атлетик" он возглавлял на протяжении четырех сезонов.

Испанские СМИ предполагают, что Вальверде может сменить Луиса Энрике у руля "Барселоны", но руководство "Атлетика" еще надеется, что тренер изменит свое решение и останется.