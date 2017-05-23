Вальверде подпишет с "Барселоной" контракт по схеме "2+1"

Главный тренер "Атлетика" Эрнесто Вальверде уже согласовал контракт с "Барселоной", утверждает Mundo Deportivo. Сообщается, что 53-летний специалист подпишет двухлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее Вальверде объявил, что уйдет из "Атлетика" после окончания чемпионата. Испанец возглавлял клуб на протяжении четырех лет, за это время специалисту удалось вывести команду в групповой турнир Лиги чемпионов, а также выиграть Суперкубок Испании. "Барселона" должна объявить имя нового тренера 29 мая.