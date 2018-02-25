Вальверде отрицает, что Суарес пытался получить желтую карточку

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после победы в матче 25-го тура чемпионата Испании над "Жироной" (6:1) не считает, что нападающий каталонцев Луис Суарес пытался получить пятую желтую карточку, чтобы пропустить выездную игру против "Лас-Пальмаса". Также специалист подчеркнул, что сине-гранатовые намерены выиграть чемпионат как можно раньше.

– Это игровые моменты на усмотрение судьи, – приводит El Pais слова Вальверде. – Мне нечего на это ответить. Луис всегда так играет. Если мы теряем кого-то из перебора желтых, то играет другой футболист. Но при этом мы хотим выиграть чемпионат как можно раньше.