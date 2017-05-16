Вальверде объявил об уходе из "Атлетика"

Главный тренер "Атлетика" Эрнесто Вальверде официально объявил, что покинет свой пост по окончании текущего сезона. Испанец возглавлял клуб на протяжении четырех лет, за это время специалисту удалось вывести команду в групповой турнир Лиги чемпионов, а также выиграть Суперкубок Испании.

- Я ухожу из "Атлетика", - цитирует Mundo Deportivo Вальверде. - Я говорю это в конце сезона не из неуважения к клубу, которому благодарен за все, а лишь потому, что хотел сохранить соревновательный дух команды.

Ранее сообщалось, что Вальверде является одним из кандидатов на замену Луису Энрике в "Барселоне".