21:03 | ФУТБОЛ — Испания

Вальверде объявил об уходе из "Атлетика"

0
0
0
0

Главный тренер "Атлетика" Эрнесто Вальверде официально объявил, что покинет свой пост по окончании текущего сезона. Испанец возглавлял клуб на протяжении четырех лет, за это время специалисту удалось вывести команду в групповой турнир Лиги чемпионов, а также выиграть Суперкубок Испании.

- Я ухожу из "Атлетика", - цитирует Mundo Deportivo Вальверде. - Я говорю это в конце сезона не из неуважения к клубу, которому благодарен за все, а лишь потому, что хотел сохранить соревновательный дух команды.

Ранее сообщалось, что Вальверде является одним из кандидатов на замену Луису Энрике в "Барселоне".

0
0
0
0
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий