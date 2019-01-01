Вальверде может покинуть "Барселону" по окончании сезона

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что может оставить работу в каталонском клубе после окончания текущего сезона.

- Я не знаю, чем буду заниматься в следующем сезоне. Никогда не загадываю наперед. Два месяца - это очень долгий срок, - сказал Вальверде в интервью клубному телевидению. - Всякий раз после побед ты счастлив, но после поражений все смотрят на тебя. Хочу, чтобы каждый человек получал удовольствие от работы. Если ты не выиграешь лигу, все будут смотреть на тренера. Так уж заведено.

Вальверде пришел в "Барселону" перед началом сезона-2017/18. Под его руководством команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. На данный момент сине-гранатовые идут на первом месте в ла лиге с 37 очками, набранными в 17 матчах.